Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
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Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov görevinden istifa etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov görevinden istifa etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un görevinden istifa ettiği bildirildi. Avakov'un imzaladığı istifa dilekçesi İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandı. Avakov istifa dilekçesinde, personele teşekkür ederken, istifa nedeni ile ilgili detay paylaşmadı. Avakov'un görevden ayrılması için istifanın Meclis tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan Meydan olaylarından sonra göreve atanan Avakov, Devlet Başkanları Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy döneminde Ukrayna İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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