Ukrayna'da rehine krizi sona erdi - KİEV
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Ukrayna'da rehine krizi sona erdi - KİEV

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Lutsk şehrinde bir otobüste tutulan rehinelerin kurtarıldığını ve teröristin yakalandığını bildirdi.

21.07.2020 23:48 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:53

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Lutsk şehrinde bir otobüste tutulan rehinelerin kurtarıldığını ve teröristin yakalandığını bildirdi.

Avakov, yaptığı açıklamada 12 saattir otobüste rehin tutulan 13 kişinin kurtarıldığını, rehinelerden hiçbirinin zarar görmediğini ifade etti.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, SBU ile Ukrayna polisinin ortak operasyonu sonucunda 13 rehinenin serbest kaldığı ve silahlı teröristin yakalandığı bildirildi.

Yolcuları rehin alan Ukrayna vatandaşı Maksim Krivoş'un "terörist" olduğu kaydedilen açıklamada, bu kişinin aşırılık yanlısı görüşler yayan bir kimse olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı ifade edildi.

Sabah Lutsk şehrinde silahlı bir kişinin bir otobüsteki yolcuları rehin aldığı açıklanmıştı.

Ukrayna'da rehine krizi sona erdi - KİEV

Kaynak: AA

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