Ukrayna'da okulda çıkan yangında 10 kişi öldü

08.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:16

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir okulda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odessa kentindeki bir yüksekokulda yangın çıktı.

Yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Polisin olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke genelinde 1 günlük yas ilan etti.

Kaynak: AA