-Ukrayna'da Öksüren Yolcuyu Döverek Minibüsten Attılar - Ukrayna'da öksüren yolcuyu döverek minibüsten attılar Ukrayna'da otobüste seyahat ederken öksüren bir yolcu diğer yolcular tarafından indirilmek istendi.

- Ukrayna'da öksüren yolcuyu döverek minibüsten attılar

KİEV - Ukrayna'da otobüste seyahat ederken öksüren bir yolcu diğer yolcular tarafından indirilmek istendi. Öksüren yolcu inmek istemeyince diğer yolcularla arasında arbede çıktı.

Tüm dünya korona virüs salgını nedeni ile tetikte bekliyor. Ukrayna'da otobüsle seyahat ederken öksüren bir yolcu paniğe neden oldu. Otobüste bulunan diğer yolcular öksüren kişinin aşağı inmesini istedi. Öksüren yolcu, inmek istemediğini belirtince diğer yolcularla arasında arbede çıktı. Şoför de öksüren yolcunun indirilmesine otobüsün kapısını açarak yardım etti. Yolcular, zor kullanarak öksüren yolcuyu otobüsten attı.

Kaynak: İHA