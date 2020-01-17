: Ukrayna Başbakanı, İran'da düşürülen yolcu uçağı sonrası istifa etti

17.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:41

İran'ın Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını düşürmesinin yankıları sürerken, Başbakan Oleksiy Honçaruk istifa etme karar aldı. Reuters'ın aktardığı habere göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin kararı değerlendireceği belirtildi.

"MEKTUBU KENDİSİNE İLETTİM"

Honcharuk, istifanın ardından Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Başkan'ın programını tamamlama görevine geldim. O benim için açıklık ve nezaket modeli. Fakat Başkan'a olan saygı ve güvenimize yönelik herhangi bir şüphe oluşmaması için bir istifa mektubu yazarak kendisine ilettim" ifadelerini kullandı.

Honcharuk, göreve 29 Ağustos 2019'da gelmişti.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları tarafından yanlışlıkla düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirilmişti.

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