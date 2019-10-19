Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya düğün hediyesi olarak villa verdi

19.10.2019 10:37

Güzel manken Ebru Şallı, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğraflarında dikkat çeken detay ise Şallı'nın parmağındaki 200 bin TL'lik tektaş olmuştu. Düğün hediyesiyle herkesin ağzını açık bırak Uğur Akkuş, eşine bir lüks hediye daha verdi.

VİLLA HEDİYE ETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Sadece yakın dostlarının katıldığı bir nikahla dünyaevine giren çiftten Uğur Akkuş, eşine İstanbul'un gözde yerlerinden Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti. Eşinin hediyesiyle çok mutlu olan Şallı, geçtiğimiz hafta deniz manzaralı villasını boşaltarak kendi zevkine göre dizayn etmeye başladı. Evinin eşyalarını eşiyle seçecek olan Şallı, bir ay sonra yeni villasına taşınacak.