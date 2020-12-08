Uçurumdan yuvarlanan araç hurdaya döndü
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Uçurumdan yuvarlanan araç hurdaya döndü

08.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:23
Uçurumdan yuvarlanan araç hurdaya döndü

Uçurumdan yuvarlanan araç hurdaya döndüAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a giden köy imamı Vefa Avrasi (30), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili ile uçuruma yuvarlandı.

Uçurumdan yuvarlanan araç hurdaya döndü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a giden köy imamı Vefa Avrasi (30), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili ile uçuruma yuvarlandı. Avrasi, hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Iğdır'ın Korhan Yaylası mevkinde meydana geldi. Doğubayazıt İlçesinden Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyüne giden imam Vefa Avrasi kullardığı 61 BJ 776 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 70 metre uçuruma yuvarlandı. Bekar 4 yıllık imam Avras, bölgeden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Avrasi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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