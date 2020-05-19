Üçüncü kez anne olan ünlü model eski formuna kavuştu Üçüncü kez anne olan model Bar Refaeli, kısa zamanda doğum kilolarından kurtulup mayolu paylaşımlar yaptı. Refaeli, fiziğiyle adeta büyüledi

Dünyaca ünlü İsrailli model Bar Rafaeli, doğumdan sonra eski formuna kavuştu. Dünyaca ünlü model, doğumdan sonra sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Rafaeli, doğumdan sonra yaptığı sporla kısa zaman içinde eski formuna kavuştuğunu gözler önüne serdi. Kaynak: Snob Magazin