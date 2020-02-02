Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü
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Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 45 yaşındaki Suna Cansız 3. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek zemin kattaki bir dükkanın tentesine düştü. Dükkanın tentesine düşen kadın yere çakılmaktan son anda kurtuldu.

02.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:11
Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Bir binanın 3'üncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düşen 1 çocuk annesi Suna Cansız (45), ekiplerince kurtarıldı.

DENGESİNİ KAYBETTİ, TENTENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, öğlenden sonra, Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkan Suna Cansız, iddiaya göre dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düştü. Cansız'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜŞEN KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

ekiplerince yapılan çalışmayla baygın haldeki Suna Cansız, kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansız, daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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