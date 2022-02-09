Uçuk neden çıkar? Uçuk nasıl geçer? Uçuğa neler iyi gelir?

AĞRI (Haberler.com) - Sabah kalktığınızda dudak bölgesinde görülen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen uçuk, soğuk algınlığı, grip, ateşli hastalıklardan kaynaklı olabilir. Uçuk, genellikle ağız içi, dudak, burun, çenede görülmekte ve ilerleyen aşamalarda çok ağrılı olabilmektedir. Merak edenler ve çözüm arayanlar için uçuk hakkında bilinmesi gerekenler, tanı ve tedavi yöntemlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

UÇUK NEDİR?

Herpes simplex tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayrılan uçuk, birçok kez tekrarlayabilen viral enfeksiyondur. Herpes simplex tip 1 ağız içi, dudak, çene ve burunda görülürken, tip 2 genetal bölgede görülmektedir.

UÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uçuk oluşumu gerçekleşmeden önce bazı belirtiler bulunmaktadır. Uçuk çıkacak bölgede gözlemlenen bu belirtiler temastan 1-3 hafta içerisinde oluşacak uçuğun çıkmasında 1 ya da 2 gün önce görülmektedir.

Uçuğun çıkacağı bölgedeki belirtiler;

Kaşıntı

Yanma

Ağrı

Uyuşukluk veya karıncılanma

Bölgede oluşan kızarıklık ve kabarma

UÇUK BULAŞICI MIDIR?

Uçuğun her iki tipide bulaşıcı olup. Herpes tip 1 ve tip 2 ile enfekte olan bölgenin öpüşme, tükürük, ortak eşya kullanımı ve cinsel ilişki teması ile bulaşıcılık göstermektedir. Uçuk enfeksiyonu 2 ile 25 gün içerisinde belirti göstermektedir.

UÇUK NEDEN ÇIKAR?

Uçuk genellikle enfekte olmuş bölgenin teması veya bölgeye temas etmiş eşyaların kullanımı ile bulaşmaktadır. Ancak aşırı stres, psikolojik rahatsızlıklar, yüksek ateş, aşırı güneşe maruz kalma, korku, hormonal bozukluk veya değişiklikler nedeniylede uçuk çıkabilir. Özellikle iltihaplanma yapmış uçuk yayılmaya oldukça elverişlidir. Bu dönemlerde kişi hem kendi hem de başkalarına temas etmemesine özen göstermelidir.

UÇUK NASIL GEÇER?

Dudak ve ağız içerisinde çıkan uçuk temas olmaması halinde genellikle kendiğinde 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Ancak süreç acılı ve yaşam kalitesini düşürdüğü için kişi uzmanların tavsiye ettiği ilaçlar ya da evde uygulayabileceği basit çözümler ile bu sürecin kısalmasını sağlayabilir. Cinsel bölgede çıkan uçuklar için öncelikle doğru tanı ve tedavi için uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

UÇUĞA NELER İYİ GELİR?

Viral bir enfeksiyon olan uçuğa karşı öncelikle bağışıklık sisteminin güçlü olması oldukça etkilidir. Bu süreçte virüsün yayılmasını engellemek ve olan virüsün etkisini azaltmak için bazı besinlerin tüketilmesi faydalıdır. Bu besinlerin tüketilmesi halinde ilerleyen süreçlerde uçuk çıkmasına engel olabilirsiniz.

E vitamini içeren yiyecek ve içecekler

C vitamini içeren yiyecek ve içecekler

Prebiyotikler

Bütün bunların yanında cilt temizliği ve bakımı uçuk oluşumunu engellemektedir. Özellikle çinko oksit içeren kremlerin uçuğa karşı etkili olduğu bilinmektedir. Cilt sağlığı için faydalarıyla son dönemde bir çok uzmanın tavsiye ettiği "Aloe vera" bitkisi, jeli ve kremleri de uçuğa karşı oldukça etkilidir.

Bütün bunların yanında uçuğunuz varsa evde yapabileceğiniz basit çözümler ile uçuğun geçme süresini kısaltabilir ve tekrarlamasını engelleyebilirsiniz.

Bu yöntemlerden bazıları;

Sarımsak

Uçuk tedavisinde en bilinen yöntemlerden birisi sarımsak yöntemidir. Ezilen 1 diş sarımsağı uçuk olan bölgenin üzerine sürün ve 10 dakika kadar bekletip yıkayın. Bu işlemi gün içerisinde 3-4 kez tekrarladığınızda uçuğun geçmesinde oldukça etkili olacaktır.

Süt

Yeni çıkmaya başlayan uçuğa karşı oldukça etkili olan süt uçuk tedavisinde oldukça faydalı bir yöntemdir. Süte batırılmış bir parça pamuğu direk uçuk olan bölgenin üzerine uygulayın.

Nane

En güçlü antiviral bitkilerden olan taze naneyi iyice ezdikten sonra bölgeye uygulamanız halinde uçuğa karşı etkili olacaktır. Taze nane yerine nane yağı da kullanılabilir.

Adaçayı

Tıpkı nane gibi antiviral olan adaçayı bitkisinin faydaları herkes tarafından bilinmekte. Bir miktar adaçayını kaynar suya atıp demleyin. Suyunu süzdükten sonra soğumasını bekleyin ve pamuk yardımıyla uçuk bölgesine uygulayın

Soğuk Kompres

Halk arasında en çok uygulanan yöntemlerden biriside soğuk komprestir. Bir buzu beze sarıp uçuk olan bölgede 5 dakika beklettiğinizde uçuğun geçmesine yardımcı olacaktır.

Diş Macunu

Mentollü olan diş macunu da direk uçuk bölgesine uygulandığı taktirde uçuğun geçmesinde etkili olacaktır.

Limon

Asidik ve antibakteriyel olan limonun uçuğa karşı olumlu etkileri bilinmektedir. 1-2 damla limon suyu günde 2-3 kez uygulanması halinde uçuğun geçmesine katkı sağlayacaktır.

Elma Sirkesi

Antiviral ve antibakteriyel olan elma sirkesi de uçuğa karşı kullanılan etkili yöntemlerdendir.

UÇUK İÇİN ÖZEL TARİFİ

Var olan uçuğun geçmesine yardımcı olacak bu karışım ile uçuktan kurtulmanız mümkün. Uçuğun geçmesinin yanı sıra tekrarlamasına da engel olabilirsiniz.

Bir miktar taze nane, taze kekik, taze rezene ve 1 diş sarımsağı havan yardımıyla iyice ezin ve başka bir kaba alın. Kaba aldığınız karışımın içerisine bir çay kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. Son olarak içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyin ve krem kıvamına gelene kadar karıştırın. 10-15 dakika dolapta bekletin. Bu karışımı günde 2-3 kez uyguladığınızda uçuğa karşı etkilerine inanamayacaksınız. İçerisine isteğe karşı aloe vera varsa bir çay kaşığı eklenebilir. Bu tarif yara ve yara izlerinde de oldukça etkilidir.

Bunlar ile beraber her metabolizmanın farklılık gösterebileceğini unutmamalı, uçuğa karşı kesin çözüm için uzman önerilerini dikkate almanızı tavsiye ederiz.

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