Uçağın ses duvarını aşması nedir? Uçağın ses duvarını aşması neden olur? Sonik patlama nedir?
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Uçağın ses duvarını aşması nedir? Uçağın ses duvarını aşması neden olur? Sonik patlama nedir?

30.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:47
Uçağın ses duvarını aşması nedir? Uçağın ses duvarını aşması neden olur? Sonik patlama nedir?

Sürtünmedeki ani artış ve ses hızına yaklaşıldığında bir uçak veya başka bir nesnenin yaşadığı istenmeyen etkilerden olan uçak ses duvarı paniğe sebep olabilir. Uçağın ses duvarı aşması nedir? Uçağın ses duvarını aşması neden olur?

Ses patlaması olan keskin bir çatlamaya neden olur. "Ses duvarı" terimi günümüzde hâlâ süpersonik hıza ulaşan uçakları ifade etmektir.

UÇAĞIN SES DUVARINI AŞMASI NEDİR?

Ses duvarı, ses hızını geçebilen uçakların uçmasıyla meydana gelmiş bir kavramdır. Uçaklar ses hızına eşit bir şekilde uçmaya başlayınca ses titreşimlerinden kaynaklanan bir engelle karşı karşıya kalır. İşte buna ses duvarı denir.

UÇAĞIN SES DUVARININ AŞMASI NEDEN OLUR?

Yani ses dalgaları uçağın arkasından gelir. Bu nedenle ses duvarını aşan uçaklar, görüldükten bir iki saniye sonra seslerini duyurur. Ayrıca uçak motorunun sesi ses duvarıyla birlikte hareket edeceği için ses dalgaları üst üste biner ve titreşimin etkisi de ikiye katlanır. Bunun sonucunda havada bir ses basıncı meydana gelir. Bu basınç kendinden hafif olan nesneleri geriye iter. Uçaklar ve özellikle jetler ses duvarını geçebildiği için bu duvarı deler. Bunun sonucundan kulakları sağır edecek kadar büyük bir ses ortaya çıkar. Sonic boom denilen bu ses büyük bir patlama etkisi yaratır. Bu patlamanın etkisi dediğimiz gibi ses duvarının yıkılmasından kaynaklanmaktadır.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Ses, bir ortamın taneciklerinin bir dalga kaynağı tarafından titreştirilmesiyle oluşan periyodik bir basınç dalgası olarak tanımlanmaktadır. Yayılan dalgalar kulak tarafından algılanır ve beyinde ses olarak algılanır. Ses dalgaları, deniz seviyesinde ve 20º C sıcaklıkta 343 m/s hızla yayılır.

Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur.

Uçakların neden olduğu sonik patlamada, ses hızının altında hareket eden bir uçak ses dalgalarının ön tarafta sıkışmasına neden olur.

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Haber Yorumları (3)
BURAK: hangi uçaklardan kaynaklanıyor?
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OYLUM: çok ürkütücü bir ses allah yardımcısı olsun savaş bölgesinde kalan sivillerin
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MERT: ankarada da duymuştuk valla çok fena ses
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500
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