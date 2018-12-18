Üç Mahalleye Daha Yeni Otobüs Hattı

Çalışmalar kapsamında Çarıkballı, Battalmustafa ve Yeniköy Mahallesi şehir içi halk otobüsüne kavuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi ulaşım üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile Çarıkballı, Battalmustafa ve Yeniköy Mahallesi'nin yıllardır çektiği ulaşım sorununu toplu ulaşım aracı ile çözüme kavuşturdu. Çarıkballı, Battalmustafa ve Yeniköy Mahallesi halkının yapmış olduğu toplu taşıma aracı talebi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi, 3 mahalle arasındaki yol güzergahında hareket edecek olan şehir içi halk otobüsünü vatandaşların hizmetine sundu. Çarıkballı Mahallesi'nde yapılan şehir içi halk otobüsünün açılışına Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faik Şentürk ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN TOSUN; "KULAMIZ ULAŞIMDA DÖNÜŞÜMÜ YAŞIYOR"

Kula'nın ulaşımdan yana sıkıntılarının tek tek çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " Kulamız ulaşımda dönüşümü yaşıyor. Merkezden uzak mahallelerimizde kilit parke taş, içme suyu, kanalizasyon, dere ıslah ve birçok alanda hizmetlerimiz devam ediyor. Bugün yıllardır merkeze gelip gitmede zorluk çeken Çarıkballı, Battalmustafa ve Yeniköy Mahallesi'nin toplu taşıma aracının açılışını yaptık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Manisa Ulaşım Daire Başkanımız Hüseyin Üstün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler