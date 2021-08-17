'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı

'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan otomobil, kazaya neden oldu.

Adıyaman'da 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan otomobil, kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erdal Yıldırım idaresindeki 34 AIG 246 plakalı Fiat marka otomobil, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı karşısında 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yaptı. Dönüş yasak levhasına rağmen dönüş yapan otomobile yoldan geçen Yusuf Demir idaresindeki 02 BJ 178 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Demir ile motosiklette bulunan annesi Yıldız Demir yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı
'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Mustafa Er Lionel Messi Samet Aybaba Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'U' dönüşü kazaya neden oldu: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:13:38. #1.14#

title