TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı
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TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı

10.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:40
TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı

Pandemi önlemleri kapsamında geçen hafta sonu başlayan sokağa çıkma yasağı ile izlenme oranları 3 katına çıkarak 18,3 milyon saati bulan TV+'ta yeni abone sayısı da 3,5 katına ulaştı.

Pandemi önlemleri kapsamında geçen hafta sonu başlayan sokağa çıkma yasağı ile izlenme oranları 3 katına çıkarak 18,3 milyon saati bulan TV+'ta yeni abone sayısı da 3,5 katına ulaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, televizyon platformu TV+, hafta sonları evde vakit geçirilen bugünlerde zengin içerikleriyle televizyonseverlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

Pandemi önlemleri kapsamında geçen hafta sonu başlayan sokağa çıkma yasağı ile izlenme oranları 3 katına çıkarak 18,3 milyon saati bulan TV+'ta yeni abone sayısı da 3,5 katına ulaştı.

"Pandemi döneminde içeriğimizi zenginleştirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Kullanıcılarımızın evde geçirdiği zamanları daha keyifli kılmak adına TV+ uygulamamızda birbirinden eğlenceli içerikleri sunmaya devam ediyoruz. Pandemi önlemleri kapsamında hafta sonlarını yeniden evde geçirmeye başladığımız ilk hafta abone ve izlenme sayımızda önemli bir artış yaşandı. Zengin dizi ve film içeriklerinin yanı sıra spor programlarına olan ilgi de çok fazla. İlerleyen günlerde de TV+'ı daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, binlerce dizi ve film içeriğiyle izleyicilerin en sevdiği uygulama olan TV+'ta en fazla izlenen filmler arasında Anders Walter tarafından yönetilen 2017 fantastik bir drama filmi "Dev Avcısı", Amerikan süper kahraman filmi "Aquaman", Film DC Extended Universe'in geliştirdiği üçüncü yapım olan "Suicide Squad: Gerçek Kötüler", başrollerinde Tom Hardy ve Michelle Williams yer alan Marvel'in filmi "Venom: Zehirli Öfke" ve Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı canlandırdığı 2017 yapımlı süper kahraman filmi "Spiderman: Homecoming" yer aldı.

Hafta sonunda televizyon tutkunlarının en fazla izlediği diziler ise tüm dünyanın gündemi olan koronavirüs salgınına benzer bir hikayeyi işleyen "Sloborn", Avustralya yapımı dönem dizisi "Les Norton", bilim kurgu severler için sıra dışı bir dizi "Spides", FBI'ın önde gelen kripto analistlerinden biri ile olan maceraları konu alan "Cypher" ve büyük hayran kitlesine sahip Amerikan suç draması ve aksiyon dizisi "Narcos" oldu.

İlk 3 ay 4,99 TL

TV+'ı mobilden izlemek isteyenler, "www.tvplus.com.tr" üzerinden kredi kartı ile abone olduklarında ilk 3 ay sadece 4,99 TL'ye bütün kanalları ve filmden diziye, belgeselden spor programlarına kadar 5 binden fazla içeriğe ulaşma imkanı buluyor.

Spor kanallarıyla da farkını gösteren TV+, hafta sonu yasaklarının devam ettiği günlerde de birbirinden heyecanlı yarışlar ve maçlarla sporseverlerin tercihi oluyor.

Cumartesi günü 20.30'da Manchester United-Manchester City derbisi ve yeni sezonu 22 Aralık'ta başlayacak NBA'in bu cumartesi gecesi oynanacak ilk hazırlık maçı Toronto-Charlotte maçı saat 02.00'de S Sport'tan yayınlayacak.

Ayrıca, Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix Pazar günü 16.10'da TV+ Ekstra kanalından canlı yayınlanacak.

TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı
TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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