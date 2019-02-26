Tuzla'da Yoğun Koku Paniği//ek Fotoğraflar

Tuzla'da Yoğun Koku Paniği//ek Fotoğraflar

TUZLA'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.

Tuzla'da Yoğun Koku Paniği//ek Fotoğraflar

TUZLA'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili  olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et