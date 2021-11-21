Akıllara durgunluk veren ölüm! Kan kusan adam bir anda yere yığıldı, görenler yolunu değiştirdi
Tuzla'da akşam saatlerinde yolda yürürken fenalaşan adam, kan kusup bir anda yere yığıldı. Cami imamının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şahsın kustuğunu gören bazı vatandaşların yolunu değiştirmesi de dikkat çekti.
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Hürriyet Caddesi Enise Sokakta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 50 yaşındaki Ahmet Çolak, pastaneden tatlı alıp evine gittiği sırada bir anlık mide bulantısı üzerine sokakta bulunan araca tutundu.
KAN KUSAN ADAM, YERE YIĞILDI
Ardından bir süre kan kusup kaldırıma oturdu ve yere yığıldı. Olayı gören cami imamı ve vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çolak kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BAZI VATANDAŞLAR GÖRÜNCE YOLUNU DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan, vatandaşın kan kustuğunu gören bazı kişilerin yol değiştirmesi ve müdahale etmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Son Dakika Haberleri