Tuzla'da iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu - Haberler
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Tuzla'da iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tuzla'da iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu Tuzla'da bir plastik üretim fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu

İSTANBUL - Tuzla'da bir plastik üretim fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangında ara ara patlama sesleri de duyuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da Orhanlı Mahallesinde bulunan bir plastik üretimi yapılan fabrikada pres makinesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Ayrıca yangında ara ara patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çevreye yükselen yoğun duman ve ara ara gelen patlama sesleri vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu

Tuzla'da iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu

Tuzla'da iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu

Tuzla'da iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - 3. Sayfa

Orhanlı, Patlama, Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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