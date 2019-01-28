Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı
İstanbul Tuzla'da bir tersanedeki geminin kazan dairesinde yangın çıktı. 7 kişinin yaralandığı yangında, ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
İstanbul Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. 7 kişinin yaralandığı yangında, olay yerine sevk edilen ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI
İstanbul Tuzla'daki bir geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
7 KİŞİ YARALANDI
Yangında 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
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Dikkat ederseniz her gün bir kac yangin cikiyor ve büyük zararlara meydan veriyor. Bence kundakcilar is basinda ve büyük bir ihtimalle dogudan gelenler sebep oluyor. Cünkü egitimsiz kimseler veya kasitli olarak yapiyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iş kazalarına dur deyin !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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herzaman itfaiyeye ekmek yediren böyle işyeri yangınları olur ama geçen seçimlerde her evden kaçan veya kaybolan çocuğu hergün manşete taşıyan dha o kapıdan ekmek yiyemeyince itfaiye ile devredeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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allahtan acil şifalar inşallah birşey yoktur çok üzüldüm emekçilere selam olsunCevap Yaz Yayından Kaldır