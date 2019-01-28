Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı

İstanbul Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. 7 kişinin yaralandığı yangında, olay yerine sevk edilen ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Tuzla'daki bir geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Yangında 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA