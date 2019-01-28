Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı

İstanbul Tuzla'da bir tersanedeki geminin kazan dairesinde yangın çıktı. 7 kişinin yaralandığı yangında, ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

İstanbul Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. 7 kişinin yaralandığı yangında, olay yerine sevk edilen ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Tuzla'daki bir geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Yangında 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • HAKKANİYET:
    Dikkat ederseniz her gün bir kac yangin cikiyor ve büyük zararlara meydan veriyor. Bence kundakcilar is basinda ve büyük bir ihtimalle dogudan gelenler sebep oluyor. Cünkü egitimsiz kimseler veya kasitli olarak yapiyorlar.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KAYNAK DHA:
    herzaman itfaiyeye ekmek yediren böyle işyeri yangınları olur ama geçen seçimlerde her evden kaçan veya kaybolan çocuğu hergün manşete taşıyan dha o kapıdan ekmek yiyemeyince itfaiye ile devrede
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU:
    allahtan acil şifalar inşallah birşey yoktur çok üzüldüm emekçilere selam olsun
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.