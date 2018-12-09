Tüysüz'den Sonra İkinci Noel Ağacı Vakası: Roma'yı Netflix Yönetsin

HER yıl Aralık ayında Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'na yerleştirilen Noel ağacı, geçen sene "sefil" görüntüsü nedeniyle büyük infial yaratmıştı. Romalıların "tüysüz" (Spelacchio) adını taktığı ağaç; kentin toplanmayan çöpleri, bakımsız sokakları, ağır aksak işleyen toplu taşıma hizmeti gibi kronikleşmiş sorunlarının ve çöküşünün simgesi haline gelmişti.

Geçen yıl Spelacchio yüzünden şehri dünyaya rezil etmekle suçlanan Roma Belediyesi, bu yıl da benzer bir vaka yaşanmasını önlemek için Noel ağacına sponsor aldı.

Netflix'in sponsorluğunda çok daha göz doldurucu bir ağaç Venedik Meydanı'na yerleştirildi.

Dün akşam açılış yapılan ağaç genel olarak beğenilse de bu kez de belediyeye "Oldu olacak kentin yönetimini de Netflix'e devredelim" şeklinde tepkiler geldi. Roma Belediyesi ise, 376 bin euroya mal olan ağaç için kentin kasasından hiç para çıkmadığını belirterek kendisini savunuyor.

Netflix İtalya, Roma'nın Noel ağacı için bir dizi kampanya videosu da hazırladı.

UMARIM SÜT TOZU DA GÖNDERİRLER

Sosyal medyada yayınlanan videolardan birinde, Netflix'in popüler dizilerinden Stranger Things karakterleri de yer aldı. Dizide Lucas karakterini canlandıran çocuk oyuncu Caleb McLaughlin videoda, "Merhaba Roma vatandaşları, duyduk ki geçen yılki ağacınız zor zamanlar geçirmiş, sanki gerçekten ölüymüş, Upside Down'dan gelmiş gibiymiş" diyor.

Bu videonun altına yapılan yorumlara bakıldığında, İtalyanların bir kısmının kendileriyle alay edildiğini hissederek içerlediği görülüyor.

Yorumlardan bazılarında "Dahice ama bizle alay ediyorlar (ve de haklılar)", "Amerikalılar bize sadaka veriyor", "Amerikalılar bize üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapıyor… Umarım süt tozu da gönderirler" deniliyor.

NETFLIX'E Mİ MUHTACIZ

Bazı yorumlarda da yeni ağacın çok da sıra dışı olmadığı belirtilerek "Böyle banal bir ağaç için bile Netflix'e mi muhtacız?" diye tepki gösterenler de bulunuyor.

Geçen yılki Spelacchio vakası gibi bu yılki Noel ağacı da İtalyan basını ve uluslararası medyada geniş yer buldu.

İtalya'da yayımlanan Il Foglio gazetesindeki bir yorum yazısında, Roma'nın "kaotik" durumu için Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi yönetimi eleştirilerek, "Niçin şehrin yönetimini de Netflix'e devretmiyoruz?" denildi.

Tüketiciyi koruma derneği Codacons da, belediye ile Netflix arasında imzalanan anlaşmayla ilgili bilgi istedi. Dernek, Netflix'in Roma'nın adını kullanarak "muzzam bir reklam geliri" elde edeceğini düşünüyor.