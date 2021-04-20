Tüvtürk cumartesi açık mı? TÜVTÜRK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? TÜVTÜRK çalışma saatleri 2021!

TÜVTÜRK saat kaçta açılıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tüvtürk cumartesi açık mı? TÜVTÜRK çalışma saatleri 2021! Araç muayenesini yaptırmak isteyen vatandaşlar TÜVTÜRK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor...

Periyodik aralıklarla araç muayenesi yaptırmak isteyen vatandaşlar, görevli ve yetkili tek kuruluş olma özelliğine sahip TÜVTÜRK'ün hangi saatler arasında çalıştığını merak ediyor. 2021 çalışma günleri ve saatleri oldukça merak ediliyor. Periyodik araç muayenesi, yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı emisyon ölçümü başta olmak üzere çeşitli işlemlerin de gerçekleştirildiği bu kuruluşun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem arz ediyor. Tüvtürk cumartesi açık mı? TÜVTÜRK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? TÜVTÜRK çalışma saatleri 2021!

TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

TÜVTÜRK, hafta içi her gün hizmet vermektedir. Araç muayenesini yaptırmak isteyenler Pazar günleri hariç haftanın her günü 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet alabilir.

TÜVTÜRK CUMARTESİ AÇIK MI?

Alınan karara göre, hafta sonu sadece Cumartesi açıktır ve mesai saatinde bir farklılık yoktur. Ancak sokağa çıkma yasağında bazı Tüvtürk istasyonları kapalıdır. Hafta sonu pazar günü Tüvtürk kapalıdır.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

TÜVTÜRK istasyonu, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.