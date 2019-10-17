Tuvana Türkay'ın göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Onur Tuna'dan geldi

Tuvana Türkay'ın göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Onur Tuna'dan geldi

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından dekolteli bir fotoğrafını paylaştı. Türkay'a ilk yorum Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Onur Tuna'dan geldi.

17.10.2019 16:00
Tuvana Türkay'ın göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Onur Tuna'dan geldi

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay, Formsante Dergisi için kamera karşısına geçti. Spor kıyafetlerle poz veren oyuncu, fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Düzgün fiziği ve kusursuz cildiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tuvana Türkay, göbeği açıkta bırakan spor kıyafetleriyle poz verdi. Dergiye verdiği pozunu Instagram hesabından paylaşan oyuncuya ünlü isimlerden yorum yağdı. Müge Üzel ve Pucca başta olmak üzere birçok kişi, oyuncuya yorum yaptı.

KALPLİ GÜLEN YÜZLE CEVAP VERDİ

Türkay'a gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni ise şimdilerde reyting rekoru kıran Mucize Doktor dizisinin başrol oynayan Onur Tuna oldu. Tuna, oyuncunun fotoğrafına "Ne desem?" yorumunu yaptı. Gelen yoruma kalpli gülen yüz emojisiyle karşılık veren Türkay ise "Not al, hepsini bana söylersin" cevabını verdi.

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YORUMLAR (8)

  • MRTKRC:
    artık şu ''güzel'' demeyi bırakın ''estetikli'' oyuncu şarkıcı vs deyin. . güzellik doğallıktan gelir estetikten değil. .
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  • GÜNGÖR GÖRDÜREN:
    ne göreceğidik ya görünsün diye dekolte verilmiş
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  • MURAT MESAİ:
    evliyse önümüzdeki 10 yıl sıkıntısını çeker bu mesajın
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  • ASLI:
    NEYMİŞ EFENDİM PENCE MUHATABI DEĞİLMİŞ SADECE TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞMÜŞMÜŞ BİZ DÜNYA LİDERİ DERKEN DALGA GEÇİYORUZ BİZİMKİ CİDDİYE ALMIŞ :))) AMA NE DEMİŞLER KENDİNDEN BÜYÜK SÖZ SÖYLEMEYECEN.
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  • ÖMER:
    başbaknının el ''PENCE'' olduğu zamanları hatırla sevmiyorsan da saygı duy nankörlüğün anlamı yok
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