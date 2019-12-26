AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!
İzmit'te bulunan bir AVM'nin kadınlar tuvaletine girip, kapının altından kadın personelin görüntülerini çekmeye çalışan erkek şahıs gözaltına alındı. Taciz olayını fark eden kadın, AVM tuvaletinde çığlık atmaya başlayınca, şüpheli kaçtı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs, polise teslim edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine girip, kabinlerden birinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan E.E. yakalanıp, gözaltına alındı.
KADINLAR TUVALETİNE GİRDİ, GÖRÜNTÜ ÇEKMEYE ÇALIŞTI
Olay, akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. E.E., AVM'de bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., iddiaya göre, kabinlerden birinin altından telefonunu uzatıp, içerideki mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.
KADIN ÇIĞLIK ATINCA ŞÜPHELİ KAÇTI
Durumu fark eden kadın çığlık atınca panikleyen E.E., tuvaletten çıkıp, kaçmaya başladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Mağaza görevlisi kadının, şikayetçi olduğu E.E. gözaltına alındı.