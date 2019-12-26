AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!
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AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!

İzmit'te bulunan bir AVM'nin kadınlar tuvaletine girip, kapının altından kadın personelin görüntülerini çekmeye çalışan erkek şahıs gözaltına alındı. Taciz olayını fark eden kadın, AVM tuvaletinde çığlık atmaya başlayınca, şüpheli kaçtı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs, polise teslim edildi.

26.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:46
AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!

Kocaeli'nin ilçesindeki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine girip, kabinlerden birinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan E.E. yakalanıp, gözaltına alındı.

KADINLAR TUVALETİNE GİRDİ, GÖRÜNTÜ ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Olay, akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. E.E., AVM'de bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., iddiaya göre, kabinlerden birinin altından telefonunu uzatıp, içerideki mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.

KADIN ÇIĞLIK ATINCA ŞÜPHELİ KAÇTI

Durumu fark eden kadın çığlık atınca panikleyen E.E., tuvaletten çıkıp, kaçmaya başladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan E.E., verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Mağaza görevlisi kadının, şikayetçi olduğu E.E. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!
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