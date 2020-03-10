Tutunamayanlar 9. bölüm fragmanı izle! Tutunamaynlar 9. bölüm konusu nedir? Tutunamayanlar dizi oyuncuları kimlerdir?
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Tutunamayanlar, Zafer Algöz, Arda Kural, Güncel

Tutunamayanlar 9. bölüm fragmanı izle! Tutunamaynlar 9. bölüm konusu nedir? Tutunamayanlar dizi oyuncuları kimlerdir?

Ünlü oyuncu Arda Kural'ın da oyuncu ekibine katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken TRT'nin sevilen dizisi Tutunamayanlar'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. 9. Bölüm konusu nedir? 9. bölüm fragmanı haberimizde.

10.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:18
Tutunamayanlar 9. bölüm fragmanı izle! Tutunamaynlar 9. bölüm konusu nedir? Tutunamayanlar dizi oyuncuları kimlerdir?

Başrollerinde Doğu Demirkol, Arda Kural, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever gibi ünlü isimlerin olduğu TRT ekranlarının sevilen dizisi Tutunamayanlar en son yayınlanacak olan 9. bölüm fragmanı yayınlandı. 9 Bölüm fragmanı ve bölüm konusu dizinin sevenleri için haberimizde.

TUTUNAMAYANLAR 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TUTUNAMAYANLAR 9. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi'nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Tarık (Doğu Demirkol)

TUTUNAMAYANLAR OYUNCU KADROSU

Doğu Demirkol

Arda Kural

Zafer Algöz

Şinasi Yurtsever

Yeliz Kuvancı

Barış Yıldız

TUTUNAMAYANLAR YAYIN TARİHİ NEDİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Sevilen dizi Tutunamayanlar her salı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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