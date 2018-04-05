Tüsiav Verimlilik Ödülleri'nde Yılın En Verimli Sağlık Kuruluşu Koru Hastanesi Oldu

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) bünyesindeki Verimlilik Platformu tarafından düzenlenen "TÜSİAV Verimlilik Ödülleri"nde Koru Hastaneleri "en verimli sağlık kuruluşu" seçildi.

"TÜSİAV Verimlilik Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En verimli sağlık kuruluşu seçilen Koru Hastaneleri adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri aldı. Birçok alanda ödüllerin dağıtıldığı törende, en verimli belediye başkanı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, en verimli meslek kuruluşu ASO-Nurettin Özdebir, en verimli iş adamı Ramazan Karamercan, en verimli bilişim firması Serkan Arslan, en verimli çevre ve enerji projeleri firması COEN Yapı ve Enerji Teknolojileri-Yusuf Pehlivan, en verimli sanayici ORTEKS Tekstil-Eyüp Doğanlar ve en verimli estetik polikliniği Özel Mayasante seçildi. En verimli medya kategorisinde en verimli televizyon ve haber sunucusu İsmail Küçükkaya (Fox TV), en verimli televizyon kanalı temsilcisi Şebnem Bursalı'ya ödül verildi. - ANKARA