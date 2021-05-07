TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçlarını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz. TUS sınavı sonucunu öğrenme linki! ÖSYM sınav sonucu öğrenme linki!