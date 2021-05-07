TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!
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TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçlarını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz. TUS sınavı sonucunu öğrenme linki! ÖSYM sınav sonucu öğrenme linki!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçlarını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz. TUS sınavı sonucunu öğrenme linki! ÖSYM sınav sonucu öğrenme linki! İşte detaylar haberimizde…

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan-4 Mayıs 2021'de tercihleri alınan 2021-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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