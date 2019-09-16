Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi

Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in söylediği "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" sözü Mantık kitabına basıldı. Eğitim görevlisi Bahadır Erdem ise bu duruma sitem etti.

16.09.2019 15:18
Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi

Eğlenceli kimliğiyle tanınan türkücü Mahmut Tuncer, özlü sözüyle Mantık kitabına girdi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem ise Tuncer'in sözünün ders kitaplarına girmesini eleştirdi.

MAHMUT TUNCER'İN SÖZÜ DERS KİTAPLARINA GİRDİ

Mahmut Tuncer'in tam sayfa fotoğrafı olduğu kitapta, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" notu yer aldı.

Bahadır Ertem

"EĞİTİM KİTABINDA BÖYLE SAÇMA ŞEY OLMAZ"

Tuncer'in ders kitaplarında yer almasına sitem eden Bahadır Ertem ise Twitter hesabından attığı tweette "Çocukların eğitim kitabında böyle saçma sapan şey olmaz… Gerçek değildir, Zaytung'tur dedim ama maalesef gerçekmiş…" dedi.

Ertem'in bahsettiği Zaytung ise mizahi bir haber sitesidir.

YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Günay Yayınları tepki çeken kitapla alakalı Cumhuriyet'e açıklama yaparak kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını belirterek "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" dedi.

Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi
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YORUMLAR (7)

  • ÖNEMLİ OLAN DIŞ GÜZELLİKTİR:
    Mizahtan anlamayan öğretim görevlisi sizi A noktasından B noktasına götüremez amma G Noktasına götürebilir.
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  • (FENERSİZ) LAMBA SEVER:
    ne olur yani bir espri kitaba girerse tv lere neler girip çıkıyor sürekli gülüyorsunuz cem yılmaz küfrediyor yine laf eden yok ne var bu sözde biraz esnek olun.
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  • TXX:
    eğitim mi nerde eğitim. . . mahmut tunceri koyun arayada bikaç bülent serttas ekeleyin tamam. . . yazıklar olsun ya. ona oraya koyana
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