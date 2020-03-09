TÜRKSOY'dan TRT Genel Müdürü Eren'e madalya Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'i, Türk dünyasının kültürel bütünleşmesine katkısından dolayı 'Cengiz Aytmatov Altın Madalyası'na layık gördü.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'i, Türk dünyasının kültürel bütünleşmesine katkısından dolayı 'Cengiz Aytmatov Altın Madalyası'na layık gördü.



Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Ana binasında gerçekleştirilen törene, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve çok sayıda davetli katıldı.



Burada bir konuşma yapan ve böylesine kıymetli bir ödüle layık görüldüğü için büyük bir onu ve gurur duyduğunu aktaran Eren, Türkiye'nin yanı başında devam eden savaş nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, göç etmek zorunda olanlara sabır diledi.



Türkiye sınırlarının korunması ve bağımsızlığı için canını feda etmekten kaçınmayan Türk ordusuna muvaffakiyetler dileyen Eren, şehitlere rahmet, gazilere şifa dilediğini belirtti.



Türk dünyasında ve Türkiye'nin kültüründeki en temel öğenin, Semerkand Buhara Maveraünnehir coğrafyasından gelen 'Hanefi Maturidi' ekolü olduğunu kaydeden Eren, 'Hanefi Maturidi' ekolü sayesinde yüzyıllardır bu topraklarda hiçbir zaman düşmana boyun eğilmediğini söyledi.



Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) yıkıldığı 1990'lı zamanlardan itibaren TRT olarak, Türkistan ve Türk-İslam coğrafyasında temsilcilikler açtıklarını bildiren Eren, TRT'nin Türkistan ve Türk-İslam coğrafyasına yaptığı katkıların, kurumun en temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.



TRT'nin son zamanlarda 14 televizyon, 16 radyo kanalı ile dünya çapında büyük bir kamu yayıncısı olduğunu anımsatan Eren, TRT Avaz kanalının da kurulduğu günden itibaren Türk dünyasına katkı sağlamayı amaç edindiğini söyledi.



TÜRKSOY'un Türk dünyasının UNESCO'su olduğunu belirten ve TÜRKSOY ile yaptıkları ortak işbirliği çerçevesinde, teşkilatın yaptığı faaliyetlerin yayın sponsoru olmaktan gurur duyduklarını bildiren Eren, "Bizlerin temel amacı Türk dünyasına hizmet etmektir. TRT Avaz'ın bu amacı doğrultusunda yaptığı her iş zaten görevimizdir. Bu sebeple, TÜRKSOY'un yaptığımız bu görevde bizlere olan desteği ve katkısı çok değerlidir. Ben bu nedenle teşekkür ediyorum. TÜRKSOY'un yaptıkları, Türk dünyasının diline, kültürüne ve sanatına katkıları paha biçilmezdir. TÜRKSOY'un katkılarına biz hep beraber şahitlik etmekteyiz. Biz de ömrümüzü bu coğrafyaya vakfettik. Allah nasip ederse yapacağımız birçok iş var. Birçok projeyi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Türkistan coğrafyası ile Anadolu'nun ilişkisini tekrar canlandırmak ve hafızaları kuvvetlendirmek amacıyla program, dizi ve belgeselleri hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz"



TRT'ye teşekkür



TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov da, TÜRKSOY çatısı altında Türk dünyasının gönüldaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, TRT'nin TÜRKSOY'un yaptığı çalışmalara verdiği desteğin önemini belirterek, TÜRKSOY'un atalardan kalan zengin ve kültürel mirasın yaşatılmasını sağlayarak dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinde faaliyetlerine yılmadan devam ettiğini vurguladı.



27 yıldır yaptıkları çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasında en büyük katkıyı başta TRT olmak üzere basının sağladığını belirten Kaseinov, "Çeyrek asrı geçen bu süreçte TÜRKSOY'un faaliyetlerine TRT her zaman destek olmuştur. Bu destek, TRT Avaz'ın kuruluşundan sonra özellikle de Sayın Genel Müdür İbrahim Eren'in döneminde artarak devam etmiş, TÜRKSOY ve TRT arasında imzalanan protokol ile daha üst seviyeye çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



TÜRKSOY ile TRT arasındaki iş birliği örneklerinin saymakla bitmeyeceğini kaydeden Kaseinov, TÜRKSOY'un çalışmalarına desteklerini esirgemeyen TRT yönetimi ve bütün çalışanlarının her türlü övgüye layık olduğunu belirtti.



Kaseinov, konuşmaların ardından İbrahim Eren'e madalya, çiçek ve Cengiz Aytmatov albümü hediye etti.



"Bundan sonra da biz TRT olarak Türk dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz"



TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TÜRKSOY tarafından Cengiz Aytmatov adına TRT'ye verilen altın madalyayı almaktan büyük onur ve gurur duyduklarını, madalyanın üzerlerindeki vazifeyi bir kat daha artırdığını kaydeden Eren, "Bundan sonra da biz TRT olarak Türk dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerimiz katlanarak artacak" dedi.



TÜRKSOY'a teşekkür eden Eren, TRT Avaz başta olmak üzere tüm TRT personelini tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA