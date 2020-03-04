Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu

04.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:30

Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Beşşar Esed'in 'Kaplan Kuvvetleri' olarak adlandırdığı özel kuvvetlerin başında olan Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu.

Suriye'deki yerel kaynaklar, Süheyl Hasan'ın, stratejik öneme sahip Serakip'te TSK tarafından vurulduğunu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"HALEP DEĞİL İSTANBUL DÜŞECEK" DEDİ

Süheyl Hasan, 4 gün önce verdiği röportajda, "Türkiye'nin asıl hedefi Halep. Ancak açık bir şekilde söylüyoruz İstanbul düşer, Halep düşmez." ifadelerini kullanmıştı.

Esed'in en güvendiği isimlerden biri olan Süheyl Hasan, Rusya Genelkurmay Başkanı tarafından ödüllendirilmişti.

"TÜRKİYE'YE DÜŞMANCA BİR ŞEY YAPMADIK"

Öte yandan Esed, Rusya 24 kanalına İdlib'de yaşanan gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Esed verdiği röportajda, Türkiye için, "Düşmanca hiçbir şey yapmadık" diye konuştu.

3 BİN 138 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda son bilançoyu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilirken 3 bin 138 rejim askeri ise etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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