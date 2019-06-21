Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan Weber'in AB Komisyonu başkanlık şansı zora girdi

Brüksel'de toplanan Avrupalı liderler Avrupa Komisyonu Başkanlığına getirilecek isim konusunda uzlaşamadı. Liderler, yeni başkanı seçmek için 30 Haziran tarihinde olağanüstü zirvede tekrar bir araya gelecek. Ancak Sosyalist grubun desteğini çekmesi nedeniyle Manfred Weber'in AB Komisyonu Başkanlık şansı zora girdi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk zirvenin ilk gününün sonunda "Herhangi bir aday üzerinde uzlaşılamadı. Görüşmelere devam edeceğim." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle