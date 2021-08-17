Türkiye'nin En Yeni Gastronomi Eğitimi Mutfağına Rahmi Koç Desteği

EÜ Çeşme Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü kuruluş çalışmaları devam ediyor

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi bünyesinde yeni açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü kuruluş çalışmaları hızla devam ediyor. Kuruluş çalışmaları kapsamında, bakım, onarım ve inşaat çalışmaları devam eden Çeşme Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Mutfağına, Türk iş dünyasının duayen ve başarılı ismi Rahmi Koç'tan önemli bir destek geldi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülen inşaat, bakım ve onarım işleri devam ederken, Eğitim Mutfağının tüm malzemeleri ve ekipmanları işadamı Rahmi Koç tarafından sağlandı.

Rektör Budak'tan iş insanı Koç'a teşekkür

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptığı açıklamada, Çeşme'yi gastronomi eğitiminin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ve Çeşme Turizm Fakültesi'nin son dönemde yaptığı atılımlar ile gastronomi turizmi konusunda önemli bir liderliğe imza attığını kaydetti. Rektör Budak, Eğitim Mutfağının kurulmasında tüm eğitim materyallerini en son teknoloji ile üniversiteye kazandıran ve eğitime çok önemli katkıları bulunan işadamı Rahmi Koç'a üniversite adına teşekkürlerini ilettiğini vurguladı. Ekim ayı içerisinde açılışı yapılacak eğitim mutfağı ile Türkiye'nin önemli Turizm merkezi Çeşme'de, Gastronomi Turizmini destekleyecek çeşitli etkinlikler planlandığı da kaydedildi.

"Eğitim Mutfağının açılışı Ekim ayında yapılacak"

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi'nde geçtiğimiz Mart ayında kuruluşu YÖK tarafından onaylanan Gastronomi ve Mutfak Sanatları BölümüEğitim Mutfağının açılışı Ekim ayında gerçekleşecek. Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülen inşaat, bakım ve onarım işleri devam ederken, Eğitim mutfağının tüm malzemeleri ve ekipmanlarıiş insanı Rahmi Koç tarafından sağlandı. 20 kişilik öğrenci kapasiteli Eğitim Mutfağı ekipmanlarınıÇeşme Turizm Fakültesi'ne kazandıran Rahmi Koç'un desteği ileTürkiye'nin en yeni gastronomieğitimi mutfağıkurulmuş oldu.

Kaynak: Bültenler