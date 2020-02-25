Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyelere yeniden başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Esed rejiminin Türk askerlerine saldırmasının ardında duran Türkiye ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ortak devriyelere yeniden başladığını duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rus askeri polisi ve TSK ile yapılan ortak devriyelere ilişkin açıklamada bulundu.
RUS-TÜRK DEVRİYESİ GERÇEKLEŞTİ
Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, "Haseke bölgesinde yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti" dedi. Rus askeri polis birliklerinin ayrıca Halep, Haseke ve Rakka bölgelerinde devriye görevine devam ettiğini söyleyen Juravlyov, tüm etkinliklerin onaylanan plana göre ve olaysız geçtiğini kaydetti.
ESED REJİMİNİN SALDIRILARI SONRASI DEVRİYELER DURMUŞTU
Esad rejiminin bölgedeki Türk askerlerine saldırıları sonrası devriyelere bir süre önce ara verilmişti.