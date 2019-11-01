Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'de ortak devriyesi dünyanın gündeminde

01.11.2019 12:58

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı. Dünya medyasının yakında takip ettiği ortak devriye ise anbean izleniyor. Sınırın sıfır noktasından çekilen fotoğrafta ise gazetecilerin devriyeyi nasıl takip ettiği objektiflere yansıdı.

GAZETECİLER YAKIN TAKİPTE

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" ifadeleri kullanıldı.