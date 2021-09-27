Türkiye Gençlik Birliği, 'Kürt sorunu TBMM'de çözülmeli' söylemlerini protesto etti - Haberler
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Türkiye Gençlik Birliği, "Kürt sorunu TBMM'de çözülmeli" söylemlerini protesto etti

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Türkiye Gençlik Birliği,

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, bazı siyasi partilerin "Kürt sorunu TBMM'de çözülmeli" söylemlerini protesto etti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, bazı siyasi partilerin "Kürt sorunu Tbmm'de çözülmeli" söylemlerini protesto etti.

Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan ve "Meclis'te çözüm aldatmacası PKK'yı kurtarma çabası" yazılı pankart açan TGB üyeleri adına Genel Başkan Dilek Çınar açıklama yaptı.

Çınar, "Mehmetçiğe kurşun sıkan hainler, İmralı'nın posta güvercinleri, Kandil'in emir erleri, ait oldukları yere yani Türk adaletinin sanık sandalyesine oturacaklar." dedi.

Bazı siyasi partilerin terör örgütü PKK'ya "can suyu verme ve örgütü düştüğü çukurdan çıkarma derdine düştüğünü" belirten Çınar, ABD'nin Türkiye'yi karıştırma senaryolarında rol oynayanların PKK'yla aynı çukuru paylaştığını kaydetti.

Söz konusu siyasi partilerin "Kürt sorununu Meclis'te çözelim." diyerek PKK'ya kalkan olmasını kınadıklarını dile getiren Çınar, "Kürt sorunu demokratik haklar bakımından çözülmüştür. Türk'le Kürt eşittir, kardeştir, birdir ve hiç kimse Türk'le Kürt'ü bölemeyecektir." ifadelerini kullandı.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye Gençlik Birliği, 'Kürt sorunu TBMM'de çözülmeli' söylemlerini protesto etti - Haberler
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