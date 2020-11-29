Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de ilkokul açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de ilkokul açtı

29.11.2020 14:04 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:07
Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de ilkokul açtı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin İdlib kentinde 1100 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılışını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin İdlib kentinde 1100 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılışını gerçekleştirdi.

TDV, Malezyalı Mapım Malaysia Wakaf kurumunun desteğiyle İdlib'in Türkiye sınırındaki Deyr Hasan bölgesinde Ammar Bin Yasir İlkokulu'nu kurdu. Törenle hizmete açılan ilkolulda, savaştan kaçarak kamplara sığınan ailelerin 1100 çocuğunun eğitim göreceği bildirildi. TDV, 2019'da İdlib'in Kah köyünde de yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü 2'nci Abdülhamid Han İlkokulu'nu hizmete açmıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız

Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de ilkokul açtı
Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de ilkokul açtı
Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de ilkokul açtı
Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de ilkokul açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

İlgili Haberler

Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı
Türk Diyanet-Sen Vakfında devir teslim töreni yapıldı
Son dakika haberleri... Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de savaş mağduru çocuklara 'umut' olacak
Son dakika haberleri... Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de savaş mağduru çocuklara "umut" olacak
Türk ve İsviçreli aktivist kadınlar İdlib'deki kamplarda bulunan kadınlara gül dağıttı
Türk ve İsviçreli aktivist kadınlar İdlib'deki kamplarda bulunan kadınlara gül dağıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Bülent Arınç İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Fatih Terim Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de ilkokul açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 14:07:56. #1.15#
title