ABD'nin terör raporunda YPG'nin isminin geçmemesine Dışişleri'nden tepki: Hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir

03.11.2019 18:44

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 2018 Yılına Dair Terörizm Raporunu yayınlamış, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ismen raporda yer almamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin terör raporunda yer alan bu skandal ifadelere sert tepki gösterdi. Aksoy, "YPG'nin ismen zikredilmemesi, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir." dedi.

"ABD MAKAMLARININ HUKUKLA BAĞDAŞMAYAN TUTUMLARINI ÖRTME GAYRETİDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılına Dair Terörizm Raporunda, Türkiye'nin hem DEAŞ hem PKK'dan maruz kaldığı terör tehdidi ortaya konmuş, ülkemizin bu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelesine ve başta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere, uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapılmıştır. Raporda, ABD tarafından "Yabancı Terör Örgütü" olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğu teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı

"YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

FETÖ ELEBAŞI İLE İLGİLİ İFADELERE TEPKİ

"Öte yandan, Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının "sürgünde bir din adamı" olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir. Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."