Türkiye'de yol soran fenomen, sosyal medyada gündem oldu

02.11.2019 09:10

Rus sosyal medya fenomeni Tanechka Ozolina'nın motosikletiyle birlikte Trabzon'a yaptığı seyahat, sosyal medyada gündem oldu.

ADRES SORDU, FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medya fenomeni Ozalina, Temmuz ayında motosikletiyle birlikte Türkiye seyahatine çıktı. Trabzon'a gelen genç kadın, burada bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Fenomen güzel, 3 kişiye adres sorduğu anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

KARADENİZ'İ ARKASINA ALIP POZ VERDİ

Fotoğraf büyük beğeni alırken, yorumlar da peş peşe geldi. Özellikle Karadeniz kenarında verdiği pozlarla dikkat çeken Ozalina, bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Instagram'da 234 bin takipçisi bulunan Ozalina, motosiklet tutkusuyla dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlarından bazıları;