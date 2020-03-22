Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu Ülkemizde bugüne kadar koronavirüs için 20 bin 345 test yapılırken bin 236 kişinin testi ise pozitif çıktı. Orana bakıldığında Türkiye'de koronavirüs testi yapılanların pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de koronavirüs şüphesiyle 20 bin 345 test yapıldı. Bu hastaların bin 236'sının testi pozitif çıktı. Oranlara bakıldığında ülkemizde koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların oranı yüzde 6 olarak gerçekleşti.

POZİTİF ÇIKAN HASTA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam yaptığı paylaşıma göre Türkiye'de bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı. Test yapılan hastaların bin 236'sına koronavirüs pozitif tanısı kondu.

KORONAVİRÜS POZİTİF ORANI YÜZDE 6

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere bakıldığında Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs testi yapılan kişilerde pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu.