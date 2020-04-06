Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
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Sağlık, Güncel

Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

Türkiye, koronavirüs salgınında 100. vakanın ilanından bu yana hastalığın en hızlı yayıldığı ülke oldu. Ancak pandemiyle ilgili yalnızca kötü haberler yok. Türkiye, en çok vakaya rastlanan ülkeler sıralamasında 9'uncu sırada olsa da ölü sayısı oranında Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

06.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:39

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sitesinde yer alan verilere göre Türkiye koronavirüsün en çok görüldüğü 9'uncu ülke oldu. Siteye göre Türkiye; 100. vakanın ilanı sonrası enfekte hasta sayısındaki artışta ilk sırada yer alıyor.

Virüsle enfekte kişi sayısındaki hızlı tırmanışa rağmen ölü sayısı oranı ise ilk 10 ülkeye kıyasla Almanya'dan sonra en iyi durumda. Türkiye'nin, Almanya'nın ardından ilk 10 ülke arasında ölüm oranı düşüklüğünde en iyi ikinci ülke olması sevindirdi. 1 Nisan'daki verilere göre, her 100 hastada 1.58'inin hayatını kaybettiği Türkiye'de, 5 günlük dilimde oranın yaklaşık yüzde 25 artış göstererek 2.12'ye çıkması ise dikkat çekti.

Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

BİR KÖTÜ HABER: TÜRKİYE EN HIZLI TIRMANAN ÜLKE

Cumhurbaşkanlığı'nın verilerine göre tüm dünyada ilk 100 vaka sonrası korona enfekte kişi sayısı artışında Türkiye tüm ülkelerin ilerisinde yer alıyor. Sitede yer alan 100. tanı sonrası tanı-gün grafiğinde Türkiye'nin, virüsün en çok etkilediği ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İran gibi ülkelere göre enfekte hasta sayısında daha hızlı tırmandığı görülüyor. Diğer 9 ülke ile 18. gün itibarıyla rakamın kıyaslandığı grafikte Türkiye'yi sırasıyla İspanya ve ABD takip ediyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

BİR İYİ HABER: ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ ÜLKE

Dünyada en çok vaka tespit edilen 9. ülke olan Türkiye, vaka sayısı ve ölüm oranı istatistiğinde ise en çok vaka kayda geçen ilk 10 ülke arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen Kovid-19, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart günü tespit edildi. İlk günden bu yana geride kalan 27 günde ölü sayısı 574 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, 181 bin 445 kişiye test yapıldığını bunlardan 27 bin 69'unun pozitif çıktığını açıkladı. Yoğun bakımdaki 1381 hastanın durumu ise ciddiyetini koruyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

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Ülkemiz Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

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Haber Yorumları (23)
500
KONYASPOR: Vaka sayıları gerçek ise dedikleriniz doğru. Ama rakamlar bizce gerçekleri yansıtmıyor
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SEBEBİ BU: Diğer ülkelerde ocak sonu , şubat ayının başında ilk vakalar görüldü. Türkiyede 11 martta
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KARŞIYAKA: virüsün Türkiye''ye daha geç gelmesinin neden olduğunu da söyleseydiniz keşke (yersen)
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
HÜRMETLER EFENDİM: Evde kal lan Türkiye! Uyuz etme adamı, sen Türk oğlusun incitme yazıktır, atanı!
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
YAZAR: BEN YAZMIŞTIM, LİDERLİĞİ ASLA BIRAKMAYIZ.
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
FARUK: buda gösteriyor ki ; sağlık sistemimiz dünyada en ileri seviyerlde.
Cevap Yaz 22 17 Yayından Kaldır
HÜRMETLER EFENDİM: Kes lan sesini!
1 Yayından Kaldır
ADEM: Almanya başka bir gezende mi? Bizim avantajımız: 1-Yaşlı nüfusumuzun 8 olması. 2-Kişisel temizlikte daha dikkatli olmamız. Ancak Almanya''da yaşlı nüfusu '' olmasına rağmen ilk bir haftada 154bin test yapıp vaka sayısına göre acil önlemlerini daha hızlı almış olmaları onları bizden daha öne çıkartıyor. Biz ise aynı test sayısına 1 ayda ulaşabildik ki şüpheli herkese test yapılmadığı ve gerekli her noktaya yeterli test ulaştırılamadığı için. Yani İtalya, İspanya ve İngiltere izinden gittik.
2 7 Yayından Kaldır
HAYDİ ŞİMDİ BİRLİK OLMA VAKTİ: Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz. Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah’ım!Bizleri umduklarımıza nâil, korktuklarımızdan emin eyle Allah’ım!Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inâyetini lutfeyle Allah’ım. Reklam Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz.
Cevap Yaz 7 20 Yayından Kaldır
O NU YAZAN: REKLAM YERLERİ YANLIŞKLA YAZILMIŞTIR
2 1 Yayından Kaldır
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
500
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