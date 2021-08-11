Türkiye'de kaç Suriyeli var? Ülkemizde kaç Suriyeli göçmen var? 2021 Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı kaç?

Ülkemizde ise son yıllarda göçmen sayılarında artış yaşanıyor. Resmi kaynaklardan Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Türkiye'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısı şu anda 3,9 milyondur ve bunların yüzde 90'ı Suriyeli olup Suriye'de devam eden çatışmalar sonucunda Türkiye'ye gelmiştir. Peki, Türkiye'de kaç Suriyeli var? Ülkemizde kaç Suriyeli göçmen var? 2021 Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı kaç? Detaylar haberimizde...

Gündemde yer alan konuların başında ülkemizdeki Suriyeli sayısı geliyor. Goc.gov.tr nin verilerine göre 05.08.2021 tarihi itibariyle ülkemizde toplamda 11.377 yakalanan düzensiz Suriyeli göçmen vardır. Peki, Ülkemizde kaç Suriyeli göçmen var? 2021 Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı kaç? Türkiye'de kaç Suriyeli göçmen var?

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN SAYISI KAÇTIR?

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Türkiye'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısı şu anda 3,9 milyondur ve bunların yüzde 90'ı Suriyeli olup Suriye'de devam eden çatışmalar sonucunda Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de sığınma, uluslararası koruma veya mülteci statüsü talep eden farklı milletlerden diğer göçmenlerle birlikte 3,6 milyon Suriyeli Türkiye'de Geçici Koruma için kaydolmuştur.

Türkiye aynı zamanda 2015 yılında Akdeniz Krizinin merkezinde yer almıştır. Yunanistan'a Türkiye'den gelen göçmen sayısı, 2015 yılında en yüksek seviyesi olan 850.000'den 2017'de 186.786'ya düşmüş olsa da, bu göçmen rakamları halen ciddi sayıdadır. Türkiye karadan ve denizden düzensiz göç konusunda en büyük zorluklardan bazılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR 2021?

Goc.gov.tr nin verilerine göre 05.08.2021 tarihi itibariyle ülkemizde toplamda 11.377 yakalanan düzensiz Suriyeli göçmen vardır.

Kaynak : goc.gov.tr

Buna ek olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, (2020 güncel sayımlarına göre) Türkiye'de geçici koruma altında 3 milyon 574 bin 800 Suriyeli bulunmaktadır.