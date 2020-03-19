Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
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Sağlık, Güncel

Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

19.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:09
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca, ülkede şu ana kadar 10 bini aşkın insana koronavirüs testi yapıldığını açıklayarak bu sayının artırılacağını belirtti.

"10 BİNİ AŞKIN TEST YAPTIK"

Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Sağlık personelimiz daha yoğun çalışmak zorunda izinleri iptal ettik. Sağlık personelimizin hem iş yükü hem maruz kaldığı risk artmış durumda. İki gün önce 6 üniversitemize talepleri olmadığı halde her birine 50 bin maske gönderdik" ifadelerini kullandı.

"HIZLI TANI KİTİ DEVREYE GİRECEK"

Koca, "Yakında bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak" dedi.

"LABORATUVAR SAYIMIZ 25 İLDE 36'YA ÇIKACAK''

"Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir" diye Bakan Koca, "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı. İtalya, Çin'den gelenlerin ülke içinde serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı

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Bugüne kadar Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı

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Haber Yorumları (1)
PAŞALI: Ülkemizde deprem olduğunda zenginler Avrupa''ya kaçardı. şimdi korona var ama kaçamıyorlar demek hepimiz aynı gemideyiz. Allah işini bilir.
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