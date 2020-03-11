Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
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Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada Türkiye'de bir vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. CNN Türk muhabiri Bakan'ın açıklamalarını aktarırken, virüsün İstanbul'da bir vatandaşta görüldüğünü iddia etti.

11.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:26

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece 00.30'da yaptığı açıklamada bir vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan, hastanın ismine be bulunduğu ile dair bir bilgi vermemesine rağmen, Canlı yayında Bakan'ın açıklamalarını aktaran CNN Türk spikeri Duygu Kaya, virüsün İstanbul'da olduğunu iddia etti.

"VAKA İSTANBUL'DA" DEDİ

Spiker Kaya, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beklenen açıklamayı yaptı. İstanbul'da bir kişinin test sonucu pozitif çıktı" şeklinde konuştu.

BAKAN VAKANIN NEREDE GÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMADI

Bakan Koca, açıklamaların ardından basından gelen bazı sorulara yanıt verdi. Koca, ilk vakanın nerede görüldüğü sorusuna, "Şeffaflık anlayışıyla hareket ediyoruz, o yüzden bu saatte buradayım. Ancak vakanın bulunduğu yerle ilgili bir ilimizi ve bir hastanemizi hedef göstermek doğru değil" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sağlık Bakanı Koca'nın hastanın kimlik bilgilerini ve yaşadığı yeri açıklamamasına rağmen, CNN Türk muhabirinin, vakanın İstanbul'da görüldüğünü iddia etmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı

Haberin Videosu:

İlk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı

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