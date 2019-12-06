Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu
Ceren Özdemir cinayetinin yankıları devam ederken, Bursa'da uyuşturucu satmayı kabul etmeyen kadının sokak ortasında tekme tokat dayak yediği görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.
Türkiye, kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu.
UYUŞTURUCU SATMAYI KABUL ETMEYİNCE DAYAK YEDİ
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi, uyuşturucu satmasını istediği kadının bu isteğini geri çevirmesi üzerine şiddete başvuruyor.
KAÇMAK İSTESE DE BAŞARILI OLAMADI
Dakikalarca gözü dönen zanlının şiddetine maruz kalan talihsiz kadın, kaçmak istese de başarılı olamadı. Çevredekilerin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Videosu: Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu
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daha kaç kadının canının yanması gerekiyor kaç kişi lazım size adaletin gelmesi içinCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Boz ayı bir pençesiyle sığırı öldürebilecek güçtedir fakat pençesini asla dişi eşi için kullanmaz. Yani Ayı bile kadına saygı duyuyor, insan görünümlü yaratıklar saygı duymuyor.Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
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görüntüler yayılmasaydı acaba tutuklanacak mıydı? iş halka düşüyor artık. aramızdaki katil, hırsız, pislik, uğursuzları böyle yakalayacağız.Cevap Yaz 40 2 Yayından Kaldır
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sadece bu haber için demiyorum bu tür vb. bunları özenle mi seçiyolar cezalar az zaten afta kapıda diye baksana kamera mamareda takmıyor ne demek bu kanun dediğin suçlunun değil madurun yanında olmalı küfür ettimide etti derler yazık yani vatandaştan vergisini alıyorsan masumu koruyan suçluyu yaptığına bin pişman eden cezalar olmalı bunuda mı ben söylim sizde hiç akıl mantık yok mu yazıklar olsunCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Ne oluyor Laaannn. . . . ? Kendinize gelinCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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İDAM GELMEZ İSE İSE İSE BU SON ZAMANLARDAKİ HABERLERDEN DAHA ÇOOOOOOOK DUYACAĞIZ. DURUM BUNU GÖSTERİYOR. . .Cevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
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merak ediyorum bu kişiyi yakalayıp kaç saatte salacaklar dışarı. . Yazık. . . hakimlerimize çok iş düşüyor bu durumlarda. ataaksın bunları ceza evine ömür boyuCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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TUTUKLAMAK LA İŞ BİTMİYOR İÇER DE AYNI KARŞILIĞI GÖRÜR KADINA EL KALDIRAN ELLERİ KIRILIR İÇER DE TEMENNİM BU. . .Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Allah güzel insanları bu ülkenin gazabından korusun. ARTIK TÜRKİYE DEĞİŞİR UMUDUMU YİTİRDİM KENDİM DE DEĞİŞMEDEN KAÇIP GİTMEK TEK HEDEFİMCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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iki gün sonra çıkaaaarrr. . . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır