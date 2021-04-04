Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz
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Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz

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Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz

MHP'nin efsanevi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bu sabah babasının kabrine giden eski AK Parti Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, bir grup tarafından anıt mezara alınmadı. Duruma tepki gösteren Kutalmış Türkeş uzun süren çabalar sonucu ziyareti gerçekleştirdi. Türkeş, olayın ardından Çiftlik Polis Karakolu'na giderek kendisini içeri almayan şahıslardan şikayetçi oldu.

Babasının vefat yıl dönümü nedeniyle bu sabah kabrine giden eski AK Parti Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş ve bir arkadaşı Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Türkeş'in anıt mezarına geldi.

Ancak Kutalmış Türkeş'in kabir ziyaretine oradaki bazı kişiler izin vermedi. Uzun tartışmalar ve orada bulunan kişilerin yaptığı telefon görüşmeleri sonrası Türkeş babasının kabrini ziyaret edebildi.

"İKİ KİŞİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Kabir ziyareti için bir arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini ifade eden Türkeş yaşadıklarını Sözcü'den Saygı Öztürk'e şöyle anlattı:

"Otomobille geldiğimizde kapıyı tutup, beni tanımalarına rağmen içeri almadılar. Kendimi ısrarla tanıtmama babamın kabrini ziyaret edeceğimi söylememe rağmen almamak için direndiler. Ben de girmek için direndim. Bu arada onlar telefon görüşmeleri yaptı. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir mücadele sonrasında babamın kabarine yaklaşabildim. Böyle bir rezalet olmaz. Ben değil kim olurda olsun babamın kabrini ziyaret edebilir orası kimsenin tapulu malı değil. Çiftlik karakoluna gidip beni içeri almamak için direnen iki kişi hakkında şikayetçi oldum. Benzer bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum."

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:59:03. #1.14#
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