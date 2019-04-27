Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Hülya İle Bizi Çok Ağlattılar!

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Türkan Şoray, çarpıcı açıklamalar yaptı. Koçyiğit ile stüdyoya el ele giren Şoray, "Sinemada çok ağlattılar bizi. Belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde" sözleriyle dikkat çekti.

"SİNEMADA ÇOK AĞLATTILAR BİZİ"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki bölümünde meslektaşı Türkan Şoray'ı konuk etti.

Stüdyoya el ele gelen yakın dostlar, keyifli bir sohbete imza attı. Hülya Koçyiğit'le Yeşilçam günlerini anan Türkan Şoray, "Sinemada çok ağlattılar bizi. Belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde" dedi.

BAĞIŞ İÇİN SANAT

Kadın tabloları yaptığını da anlatan Türkan Şoray, eserlerini bir açık arttırmayla satmak isteğini söyledi. Oyuncu elde edeceği geliri ise bir kadın derneğine bağışlamak istediğini açıkladı.

"FİLM Mİ ACABA DİYE?"

Türkan Şoray, en büyük tutkusunun sinema ve kızı Yağmur Ünal olduğunu da belirtti. Yağmur'un doğumundan önce çok anne rolü oynadığını söyleyen oyuncu, "Yağmur'u kucağıma verdiklerinde gayriihtiyarı kamera aradım, film mi acaba diye?" dedi.

"ANNELİĞİ TADAMADIM"

Hülya Koçyiğit de "O kadar çok çalışıyorduk ki Gülşah'ı büyütürken anneliği tadamadım" dedi.