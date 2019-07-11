Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında Suriye'yi görüştü
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'da Suriye'yi görüştü.
Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Bakanlıkta Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'den oluşan heyet, Suriye konusunu ele alan bir görüşme yaptı.
?Dün yapılan görüşmede de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile bir araya gelmişti. Kalın ve Lavrentyev, İdlib, Anayasa Komisyonu, güvenli bölge ve terörle mücadele konularını ele almıştı.
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