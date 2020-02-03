Türk uzmanlardan korkutan koronavirüs uyarısı: Daha kolay bulaşır hale gelebilir

03.02.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:42

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya korku salan koronavirüsle ilgili Türk uzmanlardan açıklamalar geldi. Uzmanlar 362 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili NTV'de yayınlanan Pasaport programına değerlendirmelerde bulundu. Tüm uzmanlar dikkatli olunması konusunda vatandaşlarımızı uyardılar.

"RAKAMLAR NEREYE VARACAK BİLMİYORUZ"

Koç Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Önder Ergönül, koronavirüsün ilk olarak 41 kişide görüldüğünü sonrasında hızlı bir şekilde yayıldığını belirterek, "İlk vakalarda ateş, solunum sıkıntısı ve halsizlikle başlayan ancak bazı insanlarda giderek ağırlaşan ve yüzde 15'inde de ölümle sonuçlanan bir tablo ortaya çıktı. Koronavirüs ve sars aynı virüs ailesinden gelen bir yapıdalar. Semptomları çok benzerlik gösteriyor. En büyük farkları SARS sağlık çalışanlarında görülmüştü. Koronavirüs ise halka yayıldı. Rakamlar nereye varacak bunu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"VİRÜS DEĞİŞİM GEÇİRİP DAHA ÇOK KİŞİYE BULAŞABİLİR"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Alpay Azap, koronavirüsün çıkışyla ilgili, "Canlı hayvan satılan bir markette çıktığını biliyoruz. İlk olarak o markette çalışan 4 kişide görüşen ateş, ölsürük ve nefes darlığıyla başlayan, daha sonra o markete gidenlere bulaşı9p yayılan bir salgından bahsediyoruz. Vİrüsle ilgili bildiğimiz çok şey var ama bilmediğimiz de çok şey var. Virüsün ne hızlı ve ne kadar uzun süre yayılacağını bilmiyoruz. Bu tür virüsler salgının bir noktasında değişim geçirerek daha çok kişiye, daha kolay bulaşır hale gelebilirler. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.

"VİRÜSÜN GENETİK HARİTASI SARS'A ÇOK BENZİYOR"

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Funda Şimşek, koronavirüslerin hayatta sıklıkla karşılaşılan virüsler olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüslerin 6 alt tipi var, bunların 4 tane bizlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüsler. Virüsün genetik haritası çıkarıldığında daha çok SARS'a benzediğini söyleyebiliriz. Virüsü bulaştıktan sonra 14 günlük bir kuluçka süresi var. Bulaşma konusunda net bilgi yok. Daha çok vahşi hayvan ve deniz ürünleri yoluyla bulaştığına dair bilgiler geliyor" dedi.