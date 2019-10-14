Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı

14.10.2019 10:53

Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezine geldi. Bahçeli'yi partililer coşkuyla karşıladı.

İKİ DETAY ŞAŞIRTTI

Türk siyasetinin yapı taşlarından Devlet Bahçeli'nin ilk kez sakal bırakması ise bu anlara damga vurdu. Ayrıca Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle bir hayli zayıfladığı da dikkatlerden kaçmadı.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavinin ardından istirahate çekilmişti. Uzun bir aranın ardından MHP lideri bugün mesaiye başladı.

Sağlık sorunları nedeniyle uzun aradan sonra ilk kez görüntülenen MHP lideri Bahçeli'nin yorgun olduğu gözlenirken açıklama yapmayan Devlet Bahçeli,Bozkurt işareti yapmakla yetindi.