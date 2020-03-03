Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum

03.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:39

Ortaköy'de birlikte yaşadığı 44 yaşındaki sevgilisi Çağrı Tortop tarafından eve kilitlenerek 8 saat boyunca darp edildiğini iddia eden Sırp Model Tanja Dukic mahkemede ifade verdi. Gözyaşları içerisinde verdiği ifadesinde eski sevgilisinin 'seni kesip bir yere atarım ve kimse bulamaz' dediğini ileri süren Sırp model, "Bunun ölüm kalım meselesi olduğunu anlayınca ters psikoloji yaparak benim hatalı olduğumu söyledim ve özür diledim. Bana inanınca birlikte evden çıktık. Gittiğimiz kafede babamdan yardım isterken Çağrı bunu anladı ve koşarak kaçtı" dedi.

"BİKİNİ ÇEKİMLERİNE GİTMEME İZİN VERMİYORDU"

Duruşmada öncelikle Dukic'in, tercüman eşliğinde ifadesi alındı. İfadesi sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Dukic, "Sanığın burada tekrar yüzünü görmek benim için çok zor" dedi. Olay zamanı Çağrı Tortop ile 2 yıldır sevgili olduklarını anlatan Dukic, "Bikini çekimlerine gitmeme izin vermiyordu. Ancak paraya ihtiyacımız olduğu için ona söylemeden bikini çekimine gittim. Akşam beni almak için geldiğinde beni bikini ile gördü. Kolumdan tutup, 'Eve gidince sana göstereceğim' dedi. Eve gittiğimizde direkt beni dövmeye başladı. Kapıyı kilitleyerek anahtarı sakladı. Tokat atıp saçımı çekti. Ben odaya kaçtığımda üstüme oturdu ve boğazımı sıktı. Daha önce de bana vurduğu olmuştu ama bıçak çekecek duruma geleceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

"BENİ SOĞUK SUYLA AYILTIP TEKRAR DÖVDÜ"

Tortop'un telefonuna el koyduğu için yardım isteyemediğini anlatan Dukic, "Bana 'seni kesip bir yere atarım ve kimse bulamaz' dedi. Sürekli karnıma yumruk attığı için altıma kaçırdım. Yatakta ölmeyi bekliyordum. Tam kendimden geçmek üzereyken beni banyoya sokup soğuk suyla yıkadı. Tekrar odaya götürüp dövmeye devam etti. Biraz daha döverse öleceğimi düşündüğü için gece 02.00 gibi beni bırakıp salona geçti" dedi.

"ONA HATALI OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Sabah saat 07.00 gibi uyandığını ve salona doğru gittiğini anlatan Dukic, "Çağrı salonda yere çökmüş bir şekilde oturuyordu ve elinde kocaman bir bıçak vardı. Bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu anladım ve ters psikoloji yaparak kurtulmaya çalıştım. Ona benim hatalı olduğumu söyleyerek özür dilerim. Bana inandı ve yürüyüş yapmak için dışarı çıktık. Gittiğimiz kafede babamı aramazsam panik olacağını söyleyerek telefonumu Çağrı'dan aldım. Babama ev adresini yazarak polise haber vermesini yazıyordum ki Çağrı yardım istediğimi anlayarak kafeden kaçtı" dedi.

TANIK: BİR KADIN 'ÖLMEK İSTİYORUM' DİYE BAĞIRDI

Dukic'in ifadesinin ardından olay zamanı ikilinin komşusu olan Ayşenur K. tanık olarak dinlendi. Binanın eski olduğu için çok fazla ses geçirdiğini anlatan K., "Olay günü bağırışmaları duydum. Sonrasında da bir kadın, 'Ölmek istiyorum' diye bağırdı. Sonrasında da Çağrı Beyin, 'Dur yapma sakin ol' dediğini duydum" dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme taraf avukatlarına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR YÜZÜNÜ DUVARA SÜRTTÜ"

Önceki duruşmada savunma yapan sanık Çağrı Tortop, "Tanja benim kız arkadaşımdı. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı var, bipolar hastasıdır. İlaçlarını düzenli kullanmadığı durumlarda saldırganlaşabiliyor. Olay günü aşırı derecede alkollüydü ve saldırgan davranışları vardı. Bir ara kendisini pencereden atmaya kalktı. Kollarından tuttum geri çektim. Oturttum. Saldırganlığı devam etti. Yüzünü duvara sürttü. Tekrar tutup kendisini hastaneye götürmek istedim. Telefon kayıtları incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır. Alt komşumu da çağırdım. Şahittir, dinlenebilir. Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. Ayrıca 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" dedi.

Haber Videosu