Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türk savaş gemileri "TCG Kalkan (P-331)" hücum botu ve "TCG Mızrak (P-332)" numaralı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.

Türk savaş gemileri TCG Kalkan (P-331) ve TCG Mızrak (P-332) numaralı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Saat 12.00 sıralarında Sarayburnu taraflarında bulunan gemi 12.30 sıralarında İki yakanın birbirine en yakın noktası olan Rumeli Hisarı açıklarından geçti. Gemiler Karadeniz'e doğru ilerledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa