Türk sanat müziği sanatçısı Covid-19'a yenik düştü
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Türk sanat müziği sanatçısı Covid-19'a yenik düştü

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Türk sanat müziği sanatçısı Covid-19'a yenik düştü

SON DAKİKA... Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin'den kötü haber geldi. Usta sanatçı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Zeki Çetin kimdir? İşte detaylar...

Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı
Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden olan Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Entübe edilen Çetin'den üzücü haber geldi. Zeki Çetin, koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

TEDBİR AMAÇLI KANLARINI OZONLATMIŞTI...

Onur Akay, Zeki Çetin'in koronavirüse yakalandığını, "Bülent Ersoy'un en yakın dostlarından 81 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin koronavirüse yakalandı ve maalesef entübe edildi. Değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda Zeki Bey'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedavisine evde devam ediliyor. Zeki Çetin ve eşi geçtiğimiz Ekim ayında ise koronavirüse karşı tedbir amaçlı kanlarını ozonlatmıştı. Kendilerine acil şifalar diliyorum" sözleri ile duyurmuştu.

ZEKİ ÇETİN KİMDİR?

17 Kasım 1940 Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.

Kaynak: Snob Magazin

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